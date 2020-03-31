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Kanada'da eğitim gören Türkler online sistemi benimsedi

ISEWorld Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto ve Ottowa'da bulunan Türk öğrencilerin durumuna ilişkin, "Ülkede eğitim gören Türkler online sistemi benimsedi.

31.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:50
Kanada'da eğitim gören Türkler online sistemi benimsedi
ISEWorld Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, Kanada 'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto ve Ottowa'da bulunan Türk öğrencilerin durumuna ilişkin, "Ülkede eğitim gören Türkler online sistemi benimsedi. Kanadalı akranlarının bu sistemi bilmiyor olmalarına şaşırdıklarını, derslerin sadece online olmadığını, içinde ödev barındırdığını ve yapılacak işlerin de süreye tabi olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu dönemde online eğitim dışında kalan vakitlerindeyse uzmanların tavsiyelerini dinleyerek evde kaldıklarını belirttiler." ifadelerini kullandı.
Karşit yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'da birçok Türk lise öğrencisinin eğitim gördüğünü belirterek, ülkede salgınla mücadelede eğitime yönelik hangi kararların alındığını anlattı.
Dünyanın eğitimde en iyi ve istikrarlı PISA skorlarına sahip ülkelerinden birinin Kanada olduğunu belirten Karşit, yıllardır göçmenlerin eğitimi için kullanılan online eğitim sistemlerinin koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde hayata geçirildiğini kaydetti.
ISEWorld ile bu yıl Kanada'da devlet okullarından lise diploması alacak 300'ün üzerinde Türk öğrencinin bulunduğunu aktaran Karşit, şunları kaydetti:
"Ülkede eğitim gören Türkler online sistemi benimsedi. Kanadalı akranlarının bu sistemi bilmiyor olmalarına şaşırdıklarını, derslerin sadece online olmadığını, içinde ödev barındırdığını ve yapılacak işlerin de süreye tabi olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu dönemde online eğitim dışında kalan vakitlerindeyse uzmanların tavsiyelerini dinleyerek evde kaldıklarını belirttiler. Bu öğrenciler Kanada'da bir yıl okuyup Kanada diploması olarak üniversitelere geçiş yapabiliyorlar. Bu yıl Kanada'da lise diploması alacak öğrenciler, şu andaki notları geçerli kılındığı için University of Toronto, McGill, DalHousie, Waterloo ve University of British Columbia gibi prestijli üniversitelere adım atmış oldular. Üniversiteler mart ayında aldıkları notlara göre öğrencileri kabul etmeye karar verdi."
Burs ve kabullerde hak kaybı yaşanmayacak
Karşit, Kanada'daki üniversitelerle sürekli temas halinde olduklarını, ülkenin en iyi üniversitelerinden ve liselerinden burs alan öğrencilerinin burslarının devam ettiğini, üniversitelerin bu bursları artırmasını beklediklerini aktardı.
Kanada'da bulunan eğitim bakanlıkları ile de sürekli temasta olduklarını kaydeden Karşit, "British Columbia Eyaleti Eğitim Bakanlığı ilk, orta ve lise öğrencileri için bütün derslerin eyalet çapında süresiz iptal edildiğini, mart ayı notlarının final notu olarak kabul edileceğini açıkladı. Ayrıca bu yıl lise mezuniyeti olan ve diploma alacak öğrencilerin mezun olacağını ve bir başka sınava gerek olmayacağını da bildirdiler. Bu anlamda üniversitelerle temasa geçildiğini ve mezun olacak öğrencilerin gerekli yeterlilikleri sağladığı konusunda referans olunacağını belirtiler." değerlendirmesinde bulundu.
Karşit, British Columbia'nın bu açıklamasından sonra New Brunswick, Alberta gibi eğitimde önde olan eyaletlerin de benzer açıklamalar yaparak, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklarını duyurduğunu bildirdi.
Kanada'da lise mezuniyeti olan Türk öğrencilerin bu karar sonrası mezuniyetlerini gerçekleştirmiş ve lise diplomalarını almış olacaklarını belirten Karşit, şöyle devam etti:
"Ayrıca üniversitelerden almış oldukları burslar ve kabuller eyaletin vermiş olduğu referans ile devam edecek. Şu anda tüm öğrencilerin lise ve üniversite eğitimleri konusunda birçok soruları mevcut. Bu konuda öğrencilere ve velilere bizlere sorularını yönlendirmelerini tavsiye ediyoruz. ISEWorld olarak Amerika, Kanada ve İngiltere'de bulunan tüm öğrencilere ücretsiz danışma hattı açtık. Öğrenciler tüm sorularını e-mail ile ilettikleri takdirde yurt dışında bulunan ofislerimiz aracılığıyla tüm Türk öğrencilere yardımcı olacağız. Bu dönemi sorunsuz atlamalarını sağlayacağız. Yurt dışında eğitim gören öğrenciler bulundukları şehirdeki ya da eyaletteki en yakın Türk konsolosluğuna ulaşmalı ve iletişim bilgilerini iletmeli."
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Kaynak: AA

Etiketler: Toronto, Kanada, Güncel
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