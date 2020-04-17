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Kanada'da eğitim uçağının otoyola iniş anı kamerada

Kanada'da eğitim uçağının otoyola iniş anı kameradaKanada, (DHA) ? Kanada'nın Quebec bölgesinde eğitim uçağı arıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorunda kaldı.

17.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:03
Kanada 'da eğitim uçağının otoyola iniş anı kamerada
Kanada, (DHA) ? Kanada'nın Quebec bölgesinde eğitim uçağı arıza sebebiyle otoyola inişi yapmak zorunda kaldı. Piper Cherokee tipi uçağın otoyola iniş anı, yoldan geçmekte olan araçların sürücüleri tarafından görüntülendi.
Kanada'da aksiyon filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kanada'nın Quebec kentindeki 40 nolu otoyola eğitim uçağı arıza sebebiyle inişi yapmak zorunda kaldı. Mekanik bir problem yaşadığı belirlenen Piper Cherokee tipi uçağın Jean-Lesage Havalimanı yakınlarında bulunan 40 nolu otoyola iniş için Quebec İtfaiyesi'nden izin aldığı ifade edildi.
İLK DEFA BİR UÇAĞIN YOLA İNDİĞİNİ GÖRDÜM
Olayın görgü tanıları 'Çok şaşırdım. Bir uçağın otoyola indiğini ilk defa görüyorum' dedi. İtfaiye Sözcüsü Bill Noonan uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve pilotun zarar görmediğini ifade etti. Kanada’da eğitim uçağının otoyola iniş anı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Kanada, DHA, Güncel
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