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Kanada'da iki ayı birbirine girdi

Kanada'da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.

25.09.2019 12:35
Kanada'da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.
Kanada'da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran McGillivray nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu. Geçtiğimiz günlerde kayda alınan görüntülerde yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.
(İHA)
Kanada'da iki ayı birbirine girdi

Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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