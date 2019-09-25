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- Kanada'da İki Ayı Birbirine Girdi

- Kanada'da iki ayı birbirine girdiOTTAWA - Kanada'da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.

25.09.2019 13:07
- Kanada'da iki ayı birbirine girdi
OTTAWA - Kanada'da iki boz ayı yolun ortasında birbirine girdi.
Kanada'da iki boz ayının yol ortasındaki kavgası Cari McGillivray tarafından kayda alındı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken iki ayının kavgası sosyal medyada viral oldu. Kavgayı neyin tetiklediği bilinmemekle birlikte şiddetli kavgayı kayda almayı başaran McGillivray nadir görülebilecek bir olaya şahit oldu. Geçtiğimiz günlerde kayda alınan görüntülerde yolun ortasında başlayan kavga, iki ayının birbirine saldırması ve boğuşmasının ardından ayıların yol kenarına düşmesiyle son buluyor.
- Kanada'da İki Ayı Birbirine Girdi

Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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