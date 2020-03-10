Kanada'da ilk ölüm
Kanada'da korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.
10.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:29
Kanada 'da korona virüsü kaynaklı ilk can kaybı yaşandı.
Çin'den dünyaya yayılan 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle Kanada'da ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalının Vancouver'de bakım evinde yaşadığını ifade etti. Hastanın yaşı açıklanmadı.
Ülke genelinde şu ana kadar 70 vak'anın görüldüğü açıklanmıştı. - OTTAWA
Çin'den dünyaya yayılan 4 bin 27 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü nedeniyle Kanada'da ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden Kanadalının Vancouver'de bakım evinde yaşadığını ifade etti. Hastanın yaşı açıklanmadı.
Ülke genelinde şu ana kadar 70 vak'anın görüldüğü açıklanmıştı. - OTTAWA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Güncel
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