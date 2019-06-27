27.06.2019 16:03
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Kanada'da karavanın feribotun üzerine düştüğü anlar kameralara yansıdı

Kanada'da Quebec kenti yakınlarında limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü. Karavanın sürücüsünün hayatını kaybettiği korkunç olay kameralara anbean yansıdı.

Kanada 'nın Quebec kenti Tadusa Limanı'nda, feribotun kıyıdan ayrılmasından saniyeler sonra hızla yaklaşan bir karavan, kameralara yansıdı.

Kanada'da Quebec kenti yakınlarında limandan ayrılan bir feribotun üstüne karavan düştü. Karavanın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın sebebi araştırılıyor. Kanadalı yetkililer fren arızası olasılığı üzerinde duruyor. Girişleri engellemek için kaldırılan rampaya hızla giren araç, metrelerce havalandı. Feribotun arka kısmına düşen karavan, çarpışmanın etkisiyle paramparça oldu.

Aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, içindeki bir yolcu da ağır yaralandı. Feribot yolcuları, olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kanada'da karavanın feribotun üzerine düştüğü anlar kameralara yansıdı
Kanada , 3. Sayfa , Dünya , Güncel

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