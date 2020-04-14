Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 833 oldu

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 833'e yükseldi.

14.04.2020 03:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:04
Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 833 oldu
Kanada 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 833'e yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hafta sonu ile birlikte 254 yeni ölüm vakasının yaşandığı ülkede, virüsten ölenlerin sayısı 579'dan 833'e çıktı. Resmi verilere göre aynı zaman diliminde ülke genelinde 3 bin 634 yeni pozitif vaka daha kaydedildi. Böylece Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı, 22 bin 46'dan 25 bin 680'e çıktı.
Ölümlerin yarıya yakını yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşti

Öte yandan Kanada genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının büyük kısmının yaşlı bakım merkezlerinde yaşandığı açıklandı.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr.Theresa Tam, yaptığı açıklamada, ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakalarındaki kayıtların yarıya yakınının, yaşlıların kaldığı bakım merkezlerinde kaydedildiğini belirtti. Dr. Tam, "Salgının büyüme hızı yavaşlasa bile bu merkezlerdeki ölümler artmaya devam edecek." ifadesini kullandı.
Dr. Tam, yaşlı bakım merkezlerinin idarecilerini ulusal yönergelere uymaya çağırdı.

Yaşlılardan Sorumlu Devlet Bakanı Deb Schulte, yeni açıklanan tavsiyelere uymanın, pandeminin yaşlıların evlerine yayılmasını yavaşlatmak için kritik öneme sahip olduğunu ve yaşlı bakım merkezlerinde kalanların yüksek risk altında bulunduğunu bildirdi.
Bakan Schulte, bu merkezlerde çalışanların, yaşanan salgın gibi bir krizde yaşlılara nasıl bakacaklarına dair bir kılavuzları olmadığını belirterek, yayımlanan yönergelerin uygulanmasının bu açıdan önemine işaret etti.

Kanada'da 6 milyon kişi Kovid-19 nedeniyle işsiz kaldı
Bu arada Kanada Federal Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Bakanlık, 6 Nisan'da açılan acil yardım ödeneği ve işsizlik yardımı başvurularında, 6 milyon işsizden 5,4 milyonunun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Kalan 600 binden fazla işsizin işlemleri devam ederken, başvuru sahiplerine aylık 2 bin Kanada doları ödeme yapılmasına da başlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kanada, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
DSÖ’nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor Haberler
DSÖ'nün tepkisine rağmen 4 Avrupa ülkesi korona yasaklarını kaldırıyor
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Kanada'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 833 oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:18: İsrail Cumhurbaşkanı, koalisyonu kurması için Gantz'a 48 saat mühlet verdi - Haber 03:52: Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle İran'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı - Haber 03:50: Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı - Haber 03:36: Çad'ın Boko Haram operasyonunda 70 terörist yakalandı - Haber 03:30: Karadeniz İstanbul açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - Haber 00:36: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti - Magazin 00:21: Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler