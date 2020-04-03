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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 208'e yükseldi.

03.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:20
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi
Kanada 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 208'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 salgınında vaka sayısı 10 bin 132'den 12 bin 375'e çıktı.
Koronavirüsten 97 kişinin hayatını kaybettiği Ontario eyaleti için yapılan çalışma, bu şekilde seyretmesi halinde gelecek 18 ay ila iki yıllık dönemde salgının 3 bin ila 15 bin kişinin ölümüne neden olacağını ortaya koydu.
Toronto Üniversitesi, Halk Sağlığı Ajansı ve Ontario Eyalet Sağlık Hizmetleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmayla ilgili bilgi veren Ontario Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Peter Donnelly, "Mevcut önlemleri almamış olsaydık iki yıllık zaman diliminde 100 bin kişiyi kaybederdik." dedi.

Sosyal mesafe kuralına uymayana 5 bin dolar ceza

Toronto Belediye Başkanı John Tory, ortak kullanım alanlarında 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uymayanlara 5 bin Kanada doları (yaklaşık 24 bin lira) ceza uygulanacağını açıkladı.
Tory, bu cezanın aile üyelerini kapsamayacağını kaydetti.
Kentte 5 kişiden fazla katılımlı her türlü etkinlik de yasaklandı.

Kanada, Irak 'ta görevli 500 askerini geri çekti

Kanada'nın, Irak'taki NATO misyonlarında görev yapan 500 askerini, Kovid-19 salgını nedeniyle geri çektiği bildirildi.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, NATO misyonu kapsamında DEAŞ karşıtı operasyonlar ve Irak askerlerine eğitim vermek için bu ülkede bulunan 500 Kanada askeri, Kuveyt'e nakledildi.
Kanada ordusu tarafından "güçlerin yeniden konumlandırılması" olarak nitelendirilen kararda, Kovid-19 salgınının misyonu zora soktuğu belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Toronto, Kanada, Irak, Güncel
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