Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33'e yükseldi - Haberler

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Çin'de başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada'da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

26.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:08
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Çin'de başlayıp dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada 'da ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 2035'den 3292'ye, ölenlerin sayısı ise 24'den 33'e çıktı.
Ülke genelinde en fazla vaka sayısı 1339 ile Quebec eyaletinde kaydedilirken, en fazla ölüm de 13 kişi ile British Columbia eyaletinde gerçekleşti. Ölümlerin 12'si Ontario, 6'sı Quebec ve 2'si de Alberta eyaletinde oldu.
107 milyar dolarlık yardım paketi yasalaştı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, daha önce 82 milyar dolar olarak açıkladığı ekonomik yardım paketi yasalaştı.
Çalışmaları Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce askıya alınarak kapatılan federal parlamento, ekonomik yardım paketi için yeniden toplandı. Parlamentodaki tüm partilerin ortak kararı ile kabul edilen paket, muhalefet partilerinin teklifi ile 82 milyar dolardan 107 milyar dolara çıkarıldı.
Paket ile Kanadalılara ve işletmelere gelir desteği, ücret sübvansiyonları ve vergi ertelemeleri sağlanıyor. Pakette daha önce 27 milyar dolar olarak açıklanan ve doğrudan halka verilecek destekler, 52 milyar dolara yükseltildi.
Yardım paketinde geri kalan 55 milyar dolarlık kısım da vergi ertelemeleri yoluyla iş dünyasının likidite ihtiyacına yardımcı olacak. Öğle saatlerinde hem parlamento hem de senato süreci tamamlanarak kabul edilen yasa, Kanada Genel Valisi Julie Payette tarafından da imzalanarak yürürlüğe girdi.

Karantinayı reddeden kadın tutuklandı

Öte yandan Kanada'nın Newfoundland eyaletinde seyahatten dönen 53 yaşındaki bir kadının evde karantinayı reddettiği için tutuklandığı bildirildi.
Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre Newfoundland polisi, kadının halk sağlığı acil durum emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir gece hapishane hücresine yerleştirildiğini doğruladı.
Newfoundland Polis Sözcüsü James Cadigan, Eyalet Halk Sağlığını Koruma ve Tanıtım Yasası uyarınca, kadının 14 gün boyunca kendini tecrit etmediğini, yasaya uymadığı için tutuklandığını ve bunun 500 ila 2 bin 500 dolar arasında para veya altı aya kadar hapis cezasına yol açabileceğini söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Kanada, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti
MEB, Can Ataklı’nın tepki çeken sözleri için harekete geçti Haberler
MEB, Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri için harekete geçti
İsrail’de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı Haberler
İsrail'de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Türkiye’de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

01:19: ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 800'ü aştı - NEW - Haber 01:08: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 01:02: Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" - Haber 01:00: Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve... - Haber 00:58: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi - Haber 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber