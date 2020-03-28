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Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi.

28.03.2020 01:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:26
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Kanada 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 53'e yükseldi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 292'den 4 bin 644'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 20 artarak 53 oldu.
Bu arada, eşi Sophie Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, 12 Mart'ta kendisini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, doktorlarının tavsiyesi üzerine 14 günlük zorunlu tecrit süresi dolmasına rağmen evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı.
-ABD'ye test kiti yollayan kişi hakim karşısına çıkacak
Öte yandan Toronto'da 43 yaşındaki bir kişi, Amerika Birleşik Devletleri'ne posta yoluyla 25 adet yasak Kovid-19 test kiti gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Toronto Polis Sözcüsü Meghan Gray, söz konusu kişinin ABD makamlarının ikazı üzerine yakalandığını açıkladı. Gray, "Ele geçirilen kitler, Kanada'da kişisel kullanım için onaylanmış kitler olmadığı için yasaklandıkları kabul edildi. Şu an ürünlerin meşruiyetini belirlemek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi ile birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Zanlı, 28 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmak üzere 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yetkililer daha önce, karantinada olması gerektiği halde kurallara uymayanlar hakkında hapis ve para cezası uygulanması konusunda çalışmalar yapıldığını açıklamışlardı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Justin Trudeau, Kanada, Güncel

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