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Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Kanada'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:41Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü
'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer düşen uçağın, Kanada'nın eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı. Kingston polisi, düşen uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan kimsenin olmadığın belirtti. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.

Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - OTTAWA

Ontario, Kanada, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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