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Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Kanada'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

29.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:45Kanada'da küçük uçak düştü: 7 ölü
'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer düşen uçağın, Kanada'nın eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı. Kingston polisi, düşen uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan kimsenin olmadığın belirtti. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.
Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(İHA)

Ontario, Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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