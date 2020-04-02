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Kanada'da maske ihtiyacı had safhada

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 60 milyon N95 tipi maske ve tıbbi koruyucu malzeme ihtiyacı olduğunu, son birkaç gün içinde bunlardan sadece 11 milyon maskenin temin edildiğini söyledi.

02.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:38
Kanada'da maske ihtiyacı had safhada
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında 60 milyon N95 tipi maske ve tıbbi koruyucu malzeme ihtiyacı olduğunu, son birkaç gün içinde bunlardan sadece 11 milyon maskenin temin edildiğini söyledi.
Trudeau, Ottawa 'da düzenlediği basın toplantısında, temin edilen 11 milyon maskenin acil ihtiyaç olan merkezlere dağıtımına başlandığını belirtti.
Kanada Başbakanı, geri kalan koruyucu ekipmanların temini için çalıştıklarını ifade etti.
Bu arada, hükümet, maske, solunum cihazı, koruyucu medikal elbise, tıbbi eldiven ve plastik yüz kalkanı alımı için 2 milyar dolarlık bir ihale paketi hazırladı. Paketin hayata geçirilebilmesi için çalışmaları askıda olan federal parlamentonun toplanarak talebi yasalaştırması gerekiyor.

Temizledikleri maskeleri yeniden kullanacaklar

Öte yandan, Manitoba Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Anand Kumar, buldukları yeni bir teknikle N95 maskelerini en az 10 kez yeniden kullanabileceklerini açıkladı. Dr. Kumar, basınç altında 121 santigrad derecede 15 dakika boyunca sterilizasyona tabi tuttukları maskelerdeki bakteri ve virüslerin yok olduğunu, böylece maskeleri yeniden kullanmaya başladıklarını bildirdi.
Vaka sayısı 10 bini geçti

Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı 8 bin 486'dan 10 bin 132'ye, ölü sayısı da 98'den 131'e yükseldi.
Kanada genelinde şu ana kadar 256 bin 933 kişiye test yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Justin Trudeau, Ottawa, Kanada, Güncel
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