Kanada'da, Mısır'daki ihlalleri anlatan El Hatk isimli filmin galası yapıldı

Mısır'da 2013 yılındaki askeri darbe ile başlayan insan hakları ihlallerini anlatan El Hatk isimli filmin Kanada galası tamamlandı.Kanada'nın başkenti Ottawa'dan başlayan gala gösterimi, Montreal'in ardından Toronto Üniversitesi Innis Town Hall Theatre'daki etkinlikle sona erdi.Kısa adı ECCD (Egyptian Canadian Coalition for Democracy) olan Demokrasi İçin Mısırlı Kanadalılar Koalisyonu isimli kuruluşun organize ettiği gösterimleri, her üç şehirde binlerce Kanadalı izledi.ECCD Toronto Direktörü Hossam Motaim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok Batılı'nın sorulunca aklına geldiği gibi Mısır'ın aslında müzeden çok kapalı bir hapishane olduğunu söyledi.Uluslararası insan hakları kuruluşularının kayıtlarına göre, Mısır'da 2013 yılından bu yana tutuklananların sayısının 80 bini geçtiğini vurgulayan Motaim, "Hapishanelerde yer kalmadı. Biz bu film ile Mısır'da her şeyin yolunda olduğunu sanan ve Sisi yönetimine destek veren Batılı ülkelerin dikkatini, yaşanan insan hakları ve demokrasi ihlallerine çekmek istedik. Ottawa'dan başlayan, Montreal'de devam eden ve bugün Toronto ile sona eren etkinliğimiz, Mısır'ın Kanada Büyükelçiliği tarafından engellenmek istendi. Ancak gösterim başarıyla tamamlandı" diye konuştu.Motaim, mücadelelerinde başından beri desteğini esirgemeyen Türkiye Devletine ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet borçlu olduklarını kaydetti.Mısır halkının, insan haklarına, adalete ve demokrasiye susamışlığının en büyük destekçisi Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Motaim, "Bu kardeşliği ve desteği hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.Mısır'da 3 yıl hapse mahkum edilen Mohamed Elbahrawy'nin yönettiği "El Hatk" (Tecavüz), Mısır'daki diktatörlük altında yaşanan hayata sarsıcı ve içten bir bakış getiriyor. Gerçek olaylardan esinlenen bir film olan El Hatk, Mısır'daki polis devletinin zorluklarıyla karşı karşıya kalan bir grup gencin hikayesini çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.