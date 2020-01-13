Haberler » 3. Sayfa » Kanada'da nükleer santralde kaza - Haberler

Kanada'da nükleer santralde kaza

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde verilen acil durum alarmı halkta paniğe yol açtı.

13.01.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:31Kanada'da nükleer santralde kaza
'nın eyaletinde bulunan Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde verilen acil durum alarmı halkta paniğe yol açtı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde dün sabah Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde acil durum ilan edildi. Yetkililerin vatandaşlara uyarı mesajları göndermeleri sonucu ise panik yaşandı. Mesajda Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde kaza olduğu ve halktan önlem almaları gerektiği belirtildi. Bölgede yaşayanlar ise paniğe kapılarak yetkililerden bilgi alabilmek için her yolu denedi. Yaklaşık 45 dakika sonra ise yeniden telefonlara mesaj geldi. Mesajda bir önceki mesajın hata ile gönderildiği ve herhangi bir nükleer kaza durumunun olmadığı aktarıldı.

Televizyonlarda canlı yayın yapılarak da duruma açıklık getirilirken bunun bir acil durum deneme mesajı olduğu ve aslında sadece Pickering civarında yaşayanlara gitmesi gereken bir mesaj olduğu belirtildi. Mesajın ise tüm Ontario eyaletinde yaşayanlara gittiği belirtilerek yaşanan panik için herkesten özür dilendi. - TORONTO

Ontario, Kanada, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:39  Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı - Haberler
10:39  Lizbon 2020 Avrupa Yeşil Başkenti seçildi - Haberler
10:28  Arabada sıkılan köpek sahibini korna ile çağırdı - Haberler
10:22  ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim - Haberler
10:20  Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kozak'tan, 'E-İhracatta Yerelleşme' konulu... - Haberler
10:18  (Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Haberler
10:16  67 yaşındaki kadına tecavüz eden sanıktan bilindik savunma: Rızasıyla oldu - Haberler
09:15  Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi - Haberler
08:38  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler
08:35  AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu - Haberler
13.01.2020 10:45:20