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Kanada'da nükleer santralde kaza

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde verilen acil durum alarmı halkta paniğe yol açtı.

13.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:40Kanada'da nükleer santralde kaza
'nın eyaletinde bulunan Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde verilen acil durum alarmı halkta paniğe yol açtı.
Kanada'nın Ontario eyaletinde dün sabah Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde acil durum ilan edildi. Yetkililerin vatandaşlara uyarı mesajları göndermeleri sonucu ise panik yaşandı. Mesajda Pickering Nükleer Üretim Tesisi'nde kaza olduğu ve halktan önlem almaları gerektiği belirtildi. Bölgede yaşayanlar ise paniğe kapılarak yetkililerden bilgi alabilmek için her yolu denedi. Yaklaşık 45 dakika sonra ise yeniden telefonlara mesaj geldi. Mesajda bir önceki mesajın hata ile gönderildiği ve herhangi bir nükleer kaza durumunun olmadığı aktarıldı.
Televizyonlarda canlı yayın yapılarak da duruma açıklık getirilirken bunun bir acil durum deneme mesajı olduğu ve aslında sadece Pickering civarında yaşayanlara gitmesi gereken bir mesaj olduğu belirtildi. Mesajın ise tüm Ontario eyaletinde yaşayanlara gittiği belirtilerek yaşanan panik için herkesten özür dilendi.
(İHA)

Ontario, Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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