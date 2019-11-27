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Kanada'daki dini sembol yasağının temyiz duruşması başladı

Kanada'nın Quebec eyaleti yönetimince hazırlanan ve haziranda yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanun, temyiz mahkemesinde görüşülmeye başlandı.

27.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:42Kanada'daki dini sembol yasağının temyiz duruşması başladı
'nın Quebec eyaleti yönetimince hazırlanan ve haziranda yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanun, temyiz mahkemesinde görüşülmeye başlandı.
Quebec Temyiz Mahkemesine Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Kanada İnsan Hakları Derneği (CCLA) ve başörtülü üniversite öğrencisi Ichrak Nourel Hak'ın açtığı temyiz davasının ilk duruşmasında, müştekilerin avukatı Olga Redko, Yasa 21 olarak bilinen düzenlemenin kadınları erkeklerden daha fazla etkilediğini, ülkenin anayasasında bulunan Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.
CCLA direktörlerinden Mendelsohn Aviv de Yasa 21'in insan hakları, eşitlik, özgürlük ve adalete önem veren hiç kimse için kabul edilebilir olmadığını ifade etti.
Avukatlar, yasa nedeniyle öğretmenlik yapmaları engellenen 9 Müslüman başörtülü kadınının ifadesini mahkemeye sundu.
Eyalet Adalet Departmanı avukatı Eric Cantin ise adalet sisteminin seçilmiş politikacıların hazırladığı yasaların kamu menfaatine uygun olup olmadığına baktığını savundu.
Cantin, insanlar zarar görse de laiklik yasasının korunması için bunun gerekli olduğunu ileri sürdü.
Dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisinde haziranda yapılan oylamada kabul edilmişti. Quebec eyaletinde iktidarda bulunan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan kanunla, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca dini anlam ifade eden başörtüsü, peçe, haç veya kipa kullanmaları yasaklanmıştı. Yasa ile peçe takan kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmü getirilmişti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yasaya karşı olduğunu açıklamıştı.
Eyalette yapılan bir araştırmada, yasanın uygulamaya başlamasının ardından Montreal'de işlenen nefret suçlarının yüzde 58'inin Müslümanları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

Kanada, Güncel

Kaynak: AA

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