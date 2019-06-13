Kanada'daki İslami organizasyonlara federal hükümet baskısı

Kaynak: AA

Kanada'da faaliyet gösteren bazı İslami kuruluşlar, federal hükümetin uyguladığı baskılar nedeniyle ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.Kuzey Amerika'nın en büyük İslami organizasyonlarından biri olan Kuzey Amerika İslam Topluluğunun (ISNA) Kanada şubesi, topladığı yardımları Keşmir'deki muhtaç Müslümanlara yolladığı için "teröre destek" suçlamasıyla ağır para cezasına çarptırılırken, Toronto bölgesinde faaliyet gösteren İnsani Yardım Servisi (IHS) de federal bütçeden tahsis edilen 50 bin doların üstünde ödeneği senelerdir alamıyor.550 bin Kanada doları cezaKanada Gelir İdaresi (CRA) tarafından bir süre önce başlatılan inceleme sonucunda, ISNA'nın Kanada şubesine, geçen günlerde bir dizi yaptırım kararı alındı.Buna göre CRA, ISNA-Kanada'nın topladığı yardımlara makbuz kesebilme statüsünü 1 yıllığına askıya aldı. Kanada kanunlarına göre, kendilerine bu hak tanınan kuruluşlar, bağışta bulunan kişilere makbuz verebiliyor ve bağış yapan kişiler de bu belgeleri vergi iadelerinde kullanarak bağış miktarının bir kısmını devletten geri alabiliyor.CRA, ISNA-Kanada'nın Mississauga kentindeki cami, okul ve sosyal tesislerin yer aldığı kompleksinde Müslümanların bağışlarından elde edilen paraların, Keşmir'deki silahlı militan gruplara yollandığı gerekçesiyle bu kuruluşa ayrıca 550 bin Kanada doları (2,4 milyon TL) para cezası da kesti.Keşmir'e gönderilen yardımlar dikkat çekmişCRA'nın raporunda, ISNA-Kanada tarafından toplanan bağışların, Keşmir'de Hindistan'a karşı mücadele veren Hizb-ül Mücahidin isimli gruba gönderildiği ve bu grubun da Kanada'nın terör örgütleri listesinde olduğu kaydedildi.Raporda, ISNA-Kanada'nın faaliyetlerinin gözlendiği ve sene sonunda nihai bir rapor oluşturulacağı belirtildi.ISNA'dan, topluluğa atfedilen suçlamanın doğru olmadığı uygulamanın haksız olduğu savunuldu.Yardım kuruluşunun parası 3 yıldır verilmiyorÖte yandan Toronto bölgesinde faaliyet gösteren İslami İnsani Yardım Servisi (IHS) isimli kuruluşun da bir süredir federal bütçeden tahsis edilen 53 bin 259 Kanada doları tutarındaki ödeneği alamadığı bildirildi.Tahsisatların engellenmesine gerekçe olarak, IHS yöneticilerinin, Toronto'da düzenlenen Kudüs Günü kutlamalarında yaptığı ve İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını eleştiren konuşmalarının gösterildiği Kanada basınına yansıyan haberlerde yer aldı.Kararın kabul edilemez olduğunu kaydeden IHS yöneticileri ise gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyor.IHS, federal bütçeden 2016 yılında 8 iş pozisyonu karşılığı 24 bin 815 dolar ve 2017 yılında da 6 iş pozisyonu karşılığı 28 bin 444 dolar tahsisat almaya hak kazanmıştı.Kanada, federal bütçeden insani yardım kuruluşlarına yaz ayları için kısa dönemli iş pozisyonları için tahsisat vererek özellikle gençlerin tatil dönemlerinde sosyal faaliyetlerde yer almalarını hedefliyor.