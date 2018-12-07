Kanada'daki Türk Diasporası Büyüyor ve Ülkede İyi İşler Yapıyor"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Kanada
'nın Ankara
Büyükelçisi Chris Cooter, Kanada'daki Türk diasporasının büyüdüğünü ve ülkede iyi işler yaptığını belirterek, iki ülkenin potansiyel iş birliği alanlarına odaklanarak birlikte iyi bir diyalog geliştirebileceğini dile getirdi.
Cooter, Kanada ve Türkiye
arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü vesilesiyle, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarını AA muhabirine değerlendirdi.
Birbirinden yaklaşık 10 bin kilometre uzak iki ülkenin, diplomatik ilişkilerinin tesis edildiği 1943'ten bu yana en çok bu yıl temasta olduğunu söyleyen Cooter, Türkiye- Kanada ilişkilerini yürüten en önemli motivasyonun insanlar arasındaki bire bir ilişki olduğunu vurguladı.
Büyükelçi Cooter, "Kanada'daki Türk diasporası büyüyor ve Kanada'da iyi işler yapıyor. Yüz bin civarında olduklarını düşünüyoruz, büyük çoğunlukla Toronto
'dalar ancak aynı zamanda Montreal
ve Vancouver
'dalar. Bu da büyük bir ticari ilişki meydana getiriyor." dedi.
Eğitim alanındaki iş birliğinin de hızla ilerlediğini belirten Cooter, "Kanada'da birkaç bin Türk öğrenci var. Ancak bu konuda iki taraflı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bu yüzden ekim ayında dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Toronto Üniversitesinin araştırma enstitüsünün üst düzey yöneticisi İstanbul
, Ankara ve Toronto Üniversitesinin yaklaşık 20 yıldır arkeolojik çalışma yürüttüğü Hatay
'daki Tayinat Höyüğü'nü kapsayan bir haftalık ziyarette bulundu." diye konuştu.
Cooter, insanların bire bir kurduğu ilişkinin, ülkelerin ikili ilişkilerine yansıdığını vurgulayarak, 1950'li yıllarda Kanada ve Türkiye'nin, Kore
'de barışın sağlanması için oluşturulan Birleşmiş Milletler
(BM
) görev gücüne en büyük katkıyı veren ülkeler arasında olduğunu hatırlattı.
İki ülkenin NATO ortağı olduğunu da vurgulayan Cooter, şöyle devam etti:
" Suriye
'de istikrarın sağlanması için, terörle mücadele için birlikte çalışıyoruz. İlişkimizin bu kısmı, en son liderlerimizin G20 Zirvesinde Arjantin
'de bir araya gelmesiyle pekişti. Öte yandan, Kaşıkçı cinayeti gündemde. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın hem de Kanada Başbakanı Trudeau'nun bu konuya ilişkin endişeleri var. Dışişleri bakanlarımız bu meseleyi birçok defa ele aldı. Diğer yandan, Karadeniz Bölgesi
'nde yeni gelişmeler var. NATO müttefiki ortaklar olarak, Kırım
'daki durumdan çok endişeliyiz."
İlişkilerdeki bir başka ortak konunun ise mülteciler olduğunu söyleyen Cooter, "Türkiye'nin, 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciyi barındırarak dünyanın en büyük yükünü taşıdığının herkes farkında. Ayrıca, dünyanın mültecilere yaklaşımının daha iyi olması çalışmalarında da aktif rol alıyorsunuz. Türkiye ve Kanada, dünyanın her yerinde mültecilere doğru yaklaşımların sergilenmesi için kuralların yeniden yazıldığı Küresel Sözleşme'yi destekliyor." dedi.
Cooter ayrıca, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara destek konusunda lider rol üstlendiğini belirterek, ülkesinin de bu konuda duyarlı olduğunu, Kanada Başbakanı Trudeau'nun, Türkiye'ye temmuzda bu konuda birlikte atılabilecek adımları ele almak üzere özel temsilci gönderdiğini vurguladı. Çanakkale
Kara Savaşları'na katılan Newfoundland Alayı'nın Gelibolu
'da kayıplar verdiğini hatırlatan Cooter, Kanada'nın Newfoundland-Labrador eyaletinin, Gelibolu'da savaşan Karibu Alayları anısına dikeceği anıt için Çanakkale'de temel atma töreni düzenlendiğini, bu eyalette Çanakkale Şehitler Anıtı'nın temelinin de atıldığını anlattı.
Cooter, Newfoundland ve Çanakkale'den birer lisenin birbirini kardeş okul ilan ettiğine de dikkati çekerek, "Bu, 1915'te yaşananların dile getirilmesinden çok daha anlamlı bir şeydi. Bu, iki ülke arasındaki bağın bugüne ve geleceğe uzandığının göstergesiydi." diye konuştu.
"Birlikte çok iyi diyalog kurabiliriz"
Son dönemde terör olayları ve FETÖ'nün darbe girişimi gibi gelişmeler olmasına rağmen Türkiye-Kanada ticari ilişkilerinin iyiye gittiğini vurgulayan Cooter, her iki ülkenin iş dünyasının bir diğerini tanımak için sık sık heyet ziyaretlerinde bulunduğunu aktardı.
Madencilik, tarım, otomotiv alanlarındaki potansiyel iş birliğine odaklandıklarını anlatan Cooter, Kanada'nın Türkiye'de özellikle madencilik alanında yatırımları olduğunu söyledi.
Türkiye'nin inşaat, altyapı, beyaz eşya gibi alanlardaki başarılarının Kanada'da, Kanada'nın film endüstrisi, yapay zeka gibi alanlardaki başarılarının da Türkiye'de daha fazla bilinmesi gerektiğini vurgulayan Cooter, iki ülkenin bu alanları bir araya getirecek bir iş birliği potansiyelini barındırdığını dile getirdi.
Kanada'nın cinsiyet eşitliği, insan hakları, iklim değişikliği ile mücadele gibi konuları öncelikli tutan, ticaret ve diplomasi alanlarında iş birliğine açık büyük bir ülke olduğunu dile getiren Cooter, "Birlikte çok iyi bir diyalog kurabiliriz. Birçok şeyi paylaşıyoruz." dedi.
Ankara,Kanada
07 Aralık 2018 Cuma 15:26