Kanada'dan 17 Suudi'ye Kaşıkçı Yaptırımı

Kanada Dışişleri Bakanı
Chrystia Freeland, Kanada'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti ile ilgisi olan 17 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Freeland, kimliklerini açıklamadığı kişilere ülkeye girme yasağı uygulayacaklarını ve bu kişilerin Kanada'daki mal varlıklarını donduracaklarını söyledi.
Freeland, cinayete dair daha şeffaf ve derinlemesine bir soruşturma yapılması için çağrıda bulunarak, "Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti tiksindirici ve bireylerin ifade özgürlüğüne yapılan ciddi bir saldırıdır. Kanada güvenilir ve bağımsız bir soruşturma için çağrıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TORONTO
Dışişleri Bakanı,Cemal Kaşıkçı,Kanada
29 Kasım 2018 Perşembe 20:29