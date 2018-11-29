29 Kasım 2018, 21:21
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Kanada'dan 17 Suudi'ye Kaşıkçı Yaptırımı

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olan 17 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgisi olan 17 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Freeland, kimliklerini açıklamadığı kişilere ülkeye girme yasağı uygulayacaklarını ve bu kişilerin Kanada'daki mal varlıklarını donduracaklarını söyledi. Freeland, cinayete dair daha şeffaf ve derinlemesine bir soruşturma yapılması için çağrıda bulunarak, "Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti tiksindirici ve bireylerin ifade özgürlüğüne yapılan ciddi bir saldırıdır. Kanada güvenilir ve bağımsız bir soruşturma için çağrıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA) Dışişleri Bakanı,Cemal Kaşıkçı,Kanada
29 Kasım 2018 Perşembe 21:21