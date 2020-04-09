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Kanada'dan getirilen 203 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kanada'dan gelen çoğunluğu öğrenci 203 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

09.04.2020 18:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:26

Kanada 'dan gelen çoğunluğu öğrenci 203 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon 'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla öğrencilerin yanı sıra aralarında Türk işçi ve ailelerinin de bulunduğu 203 kişi, Kanada'dan kalkan Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen öğrenci ve vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu'nun Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbahar Hatun Yurdu'na götürüldü.

Burada tekrar muayene edilerek yurda yerleştirilen 203 kişi, 14 gün gözlem altında tutulacak.

Kanada’dan getirilen 203 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Kanada, Güncel
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