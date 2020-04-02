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Kanada'dan koronavirüs kararı: Salgından etkilenenlere 2 bin dolar yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden herkese 'Kanada Acil Müdahele Yardımı' (CERB) planı aracılığıyla 2 bin dolar ödeneceğini duyurdu.

02.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:20
Kanada'dan koronavirüs kararı: Salgından etkilenenlere 2 bin dolar yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden herkese 'Kanada Acil Müdahele Yardımı' (CERB) planı aracılığıyla 2 bin dolar ödeneceğini duyurdu. Koronavirüs salgınından etkilenen ve acil finansal yardım ihtiyacı duyan herkes, 1 aydan 4 aya kadar 2 bin dolar yardım alacak.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs salgını sebebiyle işinden olan veya iş hayatı etkilenen herkese aylık 2 bin dolar yardım yapılacağını açıkladı. Başbakan, işlemleri hızlandırmak için 6 Nisan'da başlayacak uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, Kanada hükümetinin resmi web sitesine şimdiden başvuru yapmasını ifade etti. Yardımı alabilmek için minimum 15 yaşında olunması, koronavirüs sebebiyle çalışamayacak durumda olunması ve geçen 12 ay süresince gelirin en az 5 bin dolar olması gerekiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Dünya
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