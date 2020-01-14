Haberler » Dünya » Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek - Haberler

Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek

Kanada İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.

14.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 01:09Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek
'ın düşürdüğü Havayolları'na ait uçağın karakutusuna erişim izni aldığını açıkladı. Kanada Seyahat Güvenliği Kurulu, İranlıların daveti ile 57 vatandaşlarını kaybettikleri olayla ilgili olarak elde edilen ses ve uçak verilerinin analizine katılacağını duyurdu.

Kurul'un Başkanı Kathy Fox, çalışmalara gözlemci olarak dahil olacaklarını belirtti. Fox, iki ülke arasında daha fazla güven inşaa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. İran'ın "kaza" dediği olayla ilgili soruşturmayı yürüten Natacha Van Themsche ise Kanada'nın uçak enkazını ve düştüğü yeri incelemeye de davet edildiğini aktardı.
Euronews.com'da Görüntüle

Ukrayna, Kanada, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

01:25  Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Haberler
01:09  Kanada, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağının karakutusunu inceleyecek - Haberler
00:56  Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Haberler
00:47  16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Haberler
00:42  İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı - Haberler
23:45  Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti! - Haberler
22:41  Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi - Haberler
14.01.2020 02:02:59