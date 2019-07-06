06.07.2019 12:52
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Kanada, Judo Montreal Grand Prix Turnuvası'na hızlı başladı

Kanada, Judo Montreal Grand Prix Turnuvası

Judo Dünya Turu kapsamında Montreal kentinde düzenlenen Judo Grand Prix Turnuvası’na ev sahibi Kanada hızlı başladı. Tarihi Montreal Olimpiyat Parkı’nda yapılan karşılaşmalarda eksi 57 kg finali iki Kanadalı judoka arasında gerçekleşti

Judo Dünya Turu kapsamında Montreal kentinde düzenlenen Judo Grand Prix Turnuvası'na ev sahibi Kanada hızlı başladı. Tarihi Montreal Olimpiyat Parkı'nda yapılan karşılaşmalarda eksi 57 kg finali iki Kanadalı judoka arasında gerçekleşti. Takım arkadaşı Jessica Klimkait karşısındaki enfes hamleleriyle ippon puanı alan Christa Deguchi, turnuvada ülkesine ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

Deguchi, "Kolay bir maç olmayacağını fark ettim ve elimden geleni yaptım. Dünya Turu'nda Kanada'ya bir altın madalya kazandırdım. Bu nedenle gurur duyuyorum, herkesin bana tezahurat yapması çok mutlu etti, ailem için ve altın madalya kazandığım için mutluyum."şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
Montreal, Kanada, Spor

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