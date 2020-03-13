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Kanada Merkez Bankası faiz indirdi

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 10 gün içinde ikinci kez 50 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekti.

13.03.2020 23:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:59
Kanada Merkez Bankası faiz indirdi
Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 10 gün içinde ikinci kez 50 baz puan indirerek yüzde 0,75'e çekti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Merkez Bankası, Kanada, Ekonomi

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