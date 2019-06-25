25.06.2019 10:25
Haberler » Spor » Haber

Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi

Kanada Milli Takımı

Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.

Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.
Kanada Basketbol Federasyonu, Toronto Raptors 'ı çalıştıran 51 yaşındaki Nurse'ün 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımın başında yer alacağını duyurdu.
Nurse, geride kalan sezon Raptors'ı Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda bulunan Kanada, Senegal , Litvanya ve Avustralya ile mücadele edecek.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri , basketbol , Kanada , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:18 "İlk maçtan son maça kadar zor olacak"
12:16 Galatasaray, Breel Embolo'nun maliyetini öğrenince masadan kalktı
12:13 Eskişehirspor'da kombine fiyatları açıklandı
12:10 Altay'ın gözü Ahmet İlhan ve Bekir'de
12:09 Altınordu'dan imza şov
12:07 Göztepe'den Portekizli çıkarması
12:07 Menemenspor Alihan'ı istiyor