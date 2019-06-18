18.06.2019 13:38
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Kanada'nın Quebec eyaleti kamu çalışanlarına dini sembolleri yasakladı

Kanada

Kanada'nın Quebec eyaletinde kamu çalışanlarının iş yerlerinde, başörtüsü, haçlı kolye, kipa gibi dini sembolleri kullanmaları yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun da karşı olduğu bilinen yasa birçok sivil toplum kuruluşunun ve hak savunucularının tepkisini çekti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde kamu çalışanlarının iş yerlerinde, başörtüsü, haçlı kolye, kipa gibi dini sembolleri kullanmaları yasaklandı. Sivil toplum hareketlerinin tepkisini çeken tartışmalı Bill-21 adı verilen kanun teklifi eyalet meclisindeki oylamada 35'e karşın 73 oyla kabul edildi.

Yasaya göre öğretmenler, hakimler, polis memurları, cezaevi gardiyanları, adli çalışanlar ve bazı kamu görevlileri başörtüsü, kipa veya diğer dinlere ait sembolleri mesaileri boyunca kullanamayacak. Fakat uygulama, şu anki görevlerini sürdürmeleri halinde mevcut hükümet çalışanlarını ve memurları etkilemeyecek. Buna göre yasa geriye dönük uygulnmayacak; çalışanlar terfi etmeleri veya görevlerini bırakmaları halinde muafiyet hakkını kaybedecek.
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Kaynak: Euronews.com
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