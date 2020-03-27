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Kanada Okulları: Türkiye'nin uzaktan eğitimde birçok ülkeye örnek olacağına inanıyoruz

Kanada Okulları Türkiye Direktörü Aysen Karşit, Türkiye'nin uzaktan eğitimde dünyada birçok ülkeye örnek olacağına inandıklarını bildirdi.

27.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:10
Kanada Okulları: Türkiye'nin uzaktan eğitimde birçok ülkeye örnek olacağına inanıyoruz
Kanada Okulları Türkiye Direktörü Aysen Karşit, Türkiye'nin uzaktan eğitimde dünyada birçok ülkeye örnek olacağına inandıklarını bildirdi.
Karşit, okullarda uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kararla birlikte Kanada Okulları'nın da kendi altyapı sistemlerini kullanarak uzaktan eğitime geçtiğini kaydetti.
Dünyada hiçbir ülkenin tüm öğrencilerine bir anda online eğitim verecek bir kapasiteye sahip olmadığını kaydeden Karşit, bu süreçte ilk başlarda altyapı sorunlarının yaşanabileceğini, Ancak zamanla kullanıcıların sisteme adapte olmasıyla birlikte problemlerin düzelmeye başlayacağını anlattı.
Karşit, çok sayıda kişinin teknolojiye yatkın olmadığı için sistemsel hata olarak gördüğü şeylerin aslında sistem hatası olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin bu sorunu aşarak daha ileriye gideceğine ve dünyada birçok ülkeye bu alanda örnek olacağına inanıyoruz. Herkesin kendine ait akıllı bir cep telefonu olması, velilerin teknolojiden beklentilerini çok yükseltiyor. Türkiye'deki özel okullardan yüksek beklenti içine giren velilerin okulda özveri ile çalışan yönetici ve öğretmenleri motive etmeleri gerekiyor."
"Online ile canlı yayını karıştırıyorlar"
Karşit, velilerin online ile canlı yayını karıştırdıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Online dediğimiz aslında derslerin daha önceden sisteme yüklenmesi, online chat ve zamanlı sorular ve ödevlerle desteklenmesi anlamına geliyor. Canlı yayın diyebileceğimiz, Skype üzerinden yayın yapılması ise live stream dediğimiz canlı yayına tekabül ediyor ki birçok özel okulun bunu yapabilmesi çok zor. Kaldı ki bu sistemle çalışan özel ders dışında dünyada sistemler mevcut değil."
Karşit, Kanada Okulları'nın online eğitim sistemi hakkında şu bilgileri verdi:
"Tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin evde ya da görevleri başında olduğu bu dönemde Bangladeş asıllı Amerikalı Salman Khan tarafından kurulan ve en iyi dijital eğitim platformu olduğunu düşündüğümüz sistemi velilerimize önerdik. Amerika'da tesadüfen tanıştığım Salman Khan'ın Bill Gates'ten gelen bir telefonla hayatının değiştiğini anlattığı sunumu unutmuyorum. Khan Academy'nin başarısı aslında öğrencinin görüş açısına göre en iyi anlatımı vermesi. Bu dönem sonrasında da öğrencilerimize ve velilerimize bu sistemi önermeye devam edeceğiz."
"Tüm veliler ve öğrenciler bu sistemden memnun"
Açıklamada görüşleri yer alan Uluslararası Öğrenci Direktörü Ufuk Ulutaş ise ilkokuldan liseye kadar olan öğrenciler için öğrenci seviyelerine uygun ders yüklemelerini yapıp öğrencilerin ve velilerin bilgilendirildiğini anlattı.
Tüm öğrencilerin ve velilerin bu sistemden memnun olduğunu kaydeden Ulutaş, "Bakanlığın okulları tekrardan açması üzerine de okullarımızdaki eğitim aynı şekilde devam edecek ve öğrencilerimizin eksikliklerinin tamamlanması için tüm eğitim personelimiz ile ekstra gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Kanada, Güncel

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