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Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek!

Kanada Olimpiyat Komitesi, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına, sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

23.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:03
Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek!
Kanada Olimpiyat Komitesi, korona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına, sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

Tüm dünyada etkisi gösteren korona virüs salgını nedeniyle Kanada Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayacağını açıkladı. Hiçbir şeyin sporcu ve toplum sağlığından önemli olmadığını açıklayan Kanada Olimpiyat Komitesi, 2020 oyunlarına sporcu göndermeyeceğini belirterek, duyurusunda "Bu sadece sporcu sağlığıyla ilgili değil, aynı zamanda halk sağlığıyla da ilgilidir. COVID-19 ve bununla ilişkili risklerle, sporcular, aileleri ve Kanada topluluğunun sağlık ve güvenliği için sporcuların bu oyunlarına devam etmeleri güvenli değildir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kanada, Tokyo, Spor

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