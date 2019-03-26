Kanada Snowden'a Yardım Eden Filipinli Kadına Mülteci Statüsü Verdi

Kanada
, ABD
'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden
'ın Hong Kong
'a kaçtığı sırada saklanmasına yardım eden Filipinli kadına mülteci statüsü verdi.
Hong Kong'a sığınma talebi reddedilen Filipinli Vanessa Rodel ve kızı Keana, Kanada'nın mülteci statüsü vermesinin ardından dün akşam saatlerinde Toronto
kentine geldi.
Rodel, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi hissediyorum, özgür hissediyorum." ifadesini kullandı. Filipinler
'de militanlar tarafından kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı iddiasıyla 2013 yılında Hong Kong'dan sığınma talep ettiği sırada Vanessa Rodel'ı temsil eden avukat Robert Tibbo, NSA'nın gizli belgelerini sızdırmasının ardından müvekkilinden Snowden'ın saklanmasına yardım etmesini istemişti.
Hong Konglu yetkililer, Rodel'i Snowden ile bağlantısı konusunda sorguya çekmişti.
Tibbo ve Mülteciler İçin grubu, Kanada'dan Snowden'a yardım eden beş kişiye daha mülteci statüsü vermesini istiyor.
Edward Snowden, Twitter
hesabında Fransızca "Kanada'da ve dünyada bunu mümkün kılan herkese teşekkürler. Uzun yıllar sonra ilk kez özgür kalmama yardım eden ailelerden ilkinin bir geleceği var ama iş henüz bitmedi. Dayanışma ve merhamet ile Kanada hepsini kurtarabilir." paylaşımını yaptı.
Kanada Dışişleri Bakanı
Chrystia Freeland, konuyla ilgili açıklama yapmadı. Rusya
'da sürgünde yaşayan ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.
Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.
Snowden'ın yayımladığı örgüt içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.
NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü ortaya çıkarmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Kanada, Güncel
Kaynak: AA