Kanadalı Kadın Futbolcu Sydney Leroux, 5,5 Aylık Hamileyken İdmana Çıktı

ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Orlando Pirates'ta top koşturan Sydney Leroux, takımının sezon öncesi kampına katıldı. Sydney Leroux'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, 28 yaşındaki futbolcunun hamile olduğu anlaşıldı. Sydney Leroux'un, esprili bir şekilde "5.5 aylık hamileyken sezon öncesi çalışmalarına başlayacağımı düşünmemiştim. Ancak işte buradayım" şeklinde paylaşımı rekor sayıda etkileşim aldı.

"HAMİLE BİR ŞEKİLDE İDMANA ÇIKMAN DOĞRU DEĞİL"

Sydney Leroux'un takipçileri, hamile bir şekilde antrenmana çıkmasının doğru olmadığı şeklinde yorumlarda bulundu. Gelen tepkiler üzerine Sydney Leroux, yine sosyal medya hesabını kullanarak bir açıklama yayınladı. Açıklamasında topla çalışmadığını, temaslı hamlelerde bulunmadığını belirten Sydney Leroux, doktorunun tavsiyelerine harfiyen uyduğunu ve çocuğunu tehlikeye atacak bir çalışma yapmadığını belirtti.

Sydney Leroux, gelen tepkilere ise "Sanırım doktorum, sağlığımla ilgili, bana sosyal medyada vücuduma ne yapıp yapamayacağımı söyleyenlerden daha çok bilgiye sahip." diyerek cevap verdi.

(Skor)