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Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, çekim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

Tayvan asıllı Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

27.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59

Ünlü oyuncu Godfrey Gao'dan sevenlerini kahreden geldi. 35 yaşındaki oyuncu, bir şov programının çekimleri sırasında aniden yere yığıldı.

ÇEKİM SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

20'DEN FAZLA FİLMDE YER ALDI

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı 'Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri'nin de aralarında olduğu 20'den fazla filmde rol almıştı.

Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, çekim sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Godfrey Gao, Kalp Krizi, Tayvan, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
MECZUP:Aga be çok severdim :/
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