Kanadalı Uzmanlar Trabzon'un Kış Turizmini Ele Alacak

29 Kasım 2018 Perşembe 16:14



29 Kasım 2018 Perşembe 16:14

Kanada'dan gelen Ecosign firması Başkanı Ryley Thiessen ve Başkan Yardımcısı Eric Callender, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada düzenlenen toplantıya, Thiessen ve Callender'in yanı sıra TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve TTSO'dan ilgililer de katıldı.Dünyanın en önemli kış turizmi alanları ve olimpiyat merkezlerinin master planlarını hazırlayan Kanadalı Ecosign firması yetkilileri, Trabzon'daki kış turizmi olanaklarının araştırılması konusunda katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacısalihoğlu, Trabzon'da ve bölgede turizmi çeşitlendirme adına yürüttükleri çalışmalar olduğunu belirtti.Hacısalihoğlu, "Amacımız yaz aylarındaki turist yoğunluğunu 12 aya yaymak. Bu nedenle diğer turizm alanlarının yanında kış turizmi olanaklarını da araştırıyoruz. Bu konuda hazırlanan bir master planı vardı. Bu plana ek olarak yeni master plan çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Kanadalı firmayı Trabzon'a davet ettik. DOKA ile hazırladığımız Uzungöl Kış Turizmi Master Planı'nı inceleyecekler ve görüşlerini bildirecekler." ifadelerini kullandı.