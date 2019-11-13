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Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor

Kanadalı Valeura Energy'nin, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ettiği bildirildi.

13.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:24Kanadalı Valeura Energy, Trakya'da doğal gaz testlerini sürdürüyor
Kanadalı Valeura Energy'nin, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam ettiği bildirildi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtildi.
Şirketin bu dönemde akış testlerine ağırlık verdiği kaydedilen açıklamada, "Bu yılın üçüncü çeyreğindeki çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Valeura Energy Üst Yöneticisi Sean Guest, şirketin üçüncü çeyrekteki performansının sevindirici olduğunu kaydetti.
Guest, şirketin finansal durumunun son derece iyi olduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar test ettiğimiz bölgelerde gaz akışı bulunuyor. Şu anda Devepınar-1 kuyusunda ortak faaliyet gösterdiğimiz Equinor ile test programımızın bir sonraki aşamasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Trakya Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: AA

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