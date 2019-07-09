09.07.2019 13:01
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Kanadalı yardım kuruluşu yöneticisi Nepal'de çocuk tacizinden mahkum edildi

Kanadalı yardım kuruluşu yöneticisi Nepal

Merkezi Kanada'da bulunan "Street Kids International" (Uluslararası Sokak Çocuklarını Koruma Örgütü) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Peter Dalglish, Nepal'de "çocuklara cinsel istismar" suçlamasıyla hapis ve tazminata mahkum edildi.

Merkezi Kanada'da bulunan "Street Kids International" (Uluslararası Sokak Çocuklarını Koruma Örgütü) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Peter Dalglish, Nepal'de "çocuklara cinsel istismar" suçlamasıyla hapis ve tazminata mahkum edildi.
Kavre Bölge Mahkemesi, Kanada vatandaşı Dalglish'i 12 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 7 ve 9 yıl hapis ile çocuklara ayrı ayrı ödenmek üzere 4 bin 500 dolar manevi tazminat cezasına çarptırdı.
Dalglish'in yardım faaliyetleri sırasında yoksul ailelerin çocuklarını eğitim, meslek ve seyahat vaatleriyle kandırarak istismar ettiği ileri sürülmüştü.
Nepal polisi geçen yıl nisanda Dalglish'in başkent Katmandu'nun güneyindeki Kavre bölgesinde yer alan dağ villasına baskın düzenlemiş, baskında Dalglish'in istismar ettiği iddia edilen iki çocuk villada bulunmuştu.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Dalglish, mart ayında hakim karşısına çıkarılmıştı.
Dalglish'in kurucularından biri olduğu Street Kids International, daha önce Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan ve Liberya'da yürüttüğü yardım projelerinde yer almıştı.
Kaynak: AA
Kanada, Nepal, Güncel

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