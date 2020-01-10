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Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı

Kanadalılar, İran'da düşen Ukrayna'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşı için mum yakarak yas tuttu.

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:26Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı
Kanadalılar, 'da düşen 'na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşı için mum yakarak yas tuttu.

Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı İran'da düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti. Kanadalılar, uçakta hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşını anmak için tören düzenledi. Kanadalılar, Ottawa'daki Parlamento Tepesi'nde soğuk havaya rağmen mum yaktı. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yanlarında taşıyan Kanadalılar gözyaşları içinde dua etti.

Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yapan Ukrayna Havayolları'na ait uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düşerken, kazada 176 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta 63 Kanadalı, 82 İranlı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu. - OTTAWA

Ukrayna, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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