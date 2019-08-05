Kanadı kırık leyleğe tedavi

TOKAT'ın Pazar ilçesinde, sol kanadı kırık bulunan leylek, tedaviye alındı. Leyleğin, tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.Pazar ilçesinde, göçmen kuşların yolu üzerinde yer alan ve onlarca türün bulunduğu Kaz Gölü'nde gezmeye çıkanlar, sol kanadı kırık leyleği gördü. Durum, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaralı leyleği tedavi için Tokat merkeze götürdü. Veteriner tarafından tedaviye alınan yaralı leyleğin, iyileştiğinde doğaya salınacağı öğrenildi.