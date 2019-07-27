Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.27.07.2019 14:22
Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı. Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.
Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yerel
Kaynak: İHA