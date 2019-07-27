Haberler» Yerel» Haber

Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

27.07.2019 14:22
Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
22:21   Fatsa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
21:34   Termal Aquapark'a yoğun ilgi
20:17   Kuşadası'nda kalbinden bıçaklanan roman genç son yolculuğuna uğurlandı
18:14   Mübadil lezzetler yeniden sofralarda
17:46   Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu sünnet ettirdi
15:45   Muz ağaçlarını daha önce hiç bu şekilde görmediniz
15:15   Yaz Spor Okullarında öğrenci sayısı 9 bine ulaştı