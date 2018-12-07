07 Aralık 2018 Cuma 12:06



07 Aralık 2018 Cuma 12:06

Sakarya'da bir ortaokulun öğretmenleriyle veliler, yüzde 98 engelli olan ve tek parmağıyla kitap yazan Rukiye Türeyen'e destek olmak amacıyla "Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar" adlı kitabından 550 adet satın alındı.Karasu Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğretmenleri ve gönüllü velilerin desteğiyle satın alınan 550 kitap, öğrencilere dağıtıldı.Ellerindeki kitaplarla Karapürçek ilçesinde yaşayan Türeyen'i ziyaret eden öğrenciler, kendisine çiçek hediye etti.Ziyarette konuşan okul müdürü Ayhan Alıkcı, Rukiye Türeyen'in başarısının azımsanamayacağını söyledi.Bu başarının insan azminin nelere kadir olduğunu gösterdiğini ifade eden Alıkcı, "Şu anda bu olaya buradaki öğrencilerimiz şahit oluyor ama okula gittiğimizde bütün öğrencilerimize bunu anlatacağız. Rukiye öğrencilere kısıtlı imkanlarla neler başarılabildiğine, hiçbir mazerete sığınılmaması gerektiğine çok güzel bir örnek." dedi.Öğretmenlerden Soner Usta da "Bizler Rukiye'nin bu hikayesini duyunca, öğrencilerin de isteği üzerine bütün okuldaki öğrencilere kitabını almak istedik. Her öğrencinin sırasına bir tane kitap koyduk ve mutluyuz. Rukiye gibi insanlara destek olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.Öğretmenlerden Uğur Didinmez de haberi görünce bir sosyal farkındalık projesi başlatmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte Rukiye'nin yanına geldik ve inşallah mutlu olmuştur. İnşallah projemiz amacına ulaşmıştır." diye konuştu.