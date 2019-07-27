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Kanadı yaralı leylek, tedaviye alındı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sağ kanadı yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

27.07.2019 16:29 Kanadı yaralı leylek, tedaviye alındı
TOKAT'ın Turhal ilçesinde, sağ kanadı yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Turhal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sağ kanadının alt kısmında yara olan leylek buldu. Leylek, Turhal Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülerek, tedavi altına alındı. Yarası iyileşene kadar muhafaza edilecek olan leylek, daha sonra doğaya salınacak.




Turhal Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Zabıta, Turhal, Güncel

Kaynak: DHA

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