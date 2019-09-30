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Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kanadına dolanan plastik poşetin dala takılması sonucu ağaçta mahsur kalan karga, sanayi esnafı Ali Deniz ve Veli Akyol tarafından kurtarıldı.

30.09.2019 13:22Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kanadına dolanan plastik poşetin dala takılması sonucu ağaçta mahsur kalan karga, sanayi esnafı Ali Deniz ve Veli Akyol tarafından kurtarıldı. İki arkadaş 7 metrelik ağaçta çırpınan kargayı önce daldan, sonra da poşetten kurtarıp, doğaya bıraktı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Koru Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Sahile pikniğe giden sanayi esnafı Veli Akyol ve arkadaşı Ali Deniz, piknik malzemelerini yerleştirdikleri ağaçta bir karga olduğunu fark etti. Ağacın dalına takılan karganın kurtulmak için kanat çırptığını gören iki arkadaştan Ali Deniz, uzun uğraşları sonucu yaklaşık 7 metrelik ağaca tırmandı. Karganın bulunduğu yere ulaşan Ali Deniz, hayvanın sol kanadına dolanan plastik poşetin ağaca takıldığını ve kurtulamadığını gördü. Çabalamasına rağmen kargayı kurtaramayan Ali Deniz, hayvanın bulunduğu dalı kırarak aşağıdaki Veli Akyol'a uzattı.
SOL KANADINA POŞET DOLANMIŞ
Dala bağlı poşeti bıçakla kesen Ali Deniz ve Veli Akyol, daha sonra hayvanı da sol kanadına dolanan poşetten kurtarmak için çabalamaya başladı. Bu sırada karga can havliyle Ali Deniz'in elini ısırdı ve ayağıyla parmağını sıktı. Ali Deniz, Veli Akyol'un yardımıyla karganın ayağından elini kurtardı. Daha sonra Ali Deniz ve Veli Akyol hayvanın kanadına dolanmış poşeti kesip çıkardı. Kanadının sağlam olduğu görülen karga poşetten kurtulunca uçarak uzaklaştı.
CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER
Ali Deniz ve Veli Akyol hayvanı kurtarma çabalarını cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Görüntülerde ağaca tırmanan Ali Deniz'in dalı kırarak hayvanı aşağı indirmesi ve iki arkadaşın kargayı kurtarma çabaları yer aldı.



Ali Deniz, Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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