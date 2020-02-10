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Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

10.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:56Kanadından yaralı halde bulunan şahin korumaya alındı
'nın merkez ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Merdivenli Mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen ve uçamadığı gözlenen bir şahin bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine kuşun bulunduğu adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından şahinin kanadından yaralı olduğu, bu yüzden uçamadığı tespit edildi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı şahin, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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