Kanaga'ya Asya'dan iki ödül!

Dünyaca ünlü birçok festivallerden davet alan ve ödüllerle dönen Kanaga'ya son olarak Asya internet film, dizi ve müziklerine ödüller veren "Asia Web Awards"dan en iyi oyuncu (Mehmet Günsür) ve en iyi yapım tasarımında iki ödül aldı.

Daha önce sadece festivallerde gösterilen Kanaga bugüne kadar Berlin WebFest, Bilboa Seriesland, Sicilya WebFest festivallerinde yarıştı. Bu festivallerden en iyi internet dizisi, en iyi senaryo, en iyi yönetmen, en iyi müzik ve en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödüller kazandı.

"Evrenin ve insanlığın kaynak kodu; bir ve aynıdır!"

Annesinin ölümünün ardından, babasının ölümüyle ilgili hiç bilmediği şeyleri öğrenen Mardin, bu sırrın peşine düşmeye karar verir. Babasının kendisine bıraktığı gizemli bir emanetin rehberliğinde yolculuğuna başlayan Mardin, her durakta esrarengiz bir dünyanın kapılarını aralayacak ve fiziksel olarak deneyimlediğimiz evrenin bilinmeyen boyutlarına ulaşacaktır.

Mardin Tamay'ın yolculuğu yalnızca kendisinin değil, tüm insanlığın yolculuğu olacaktır.