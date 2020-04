Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de sıçradı. Ülkemizde 356 kişinin hayatını kaybettiği salgından korunmak isteyenler ise uyarılara kulak asarak kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Bu süreci evinde geçiren vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından Kanal D'ye seslenerek Aşk-ı Memnu dizisinin tekrar bölümlerinin yayınlanmasını istedi.

2. SAYFA YERİNE AŞK-I MEMNU YAYINLANACAK

Gelen çağrılar üzerine harekete geçen kanal ise hafta içi her gün 10.45'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının gününü değiştirdi. 2. Sayfa programı koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa bir süreliğine sadece Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak. Hafta içi her gün ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi yayınlanacak. Dizi, 06 Nisan Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün yeniden ekrana gelecek.

AŞK-I MEMNU'NUN KONUSU NE?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.