14.06.2019 20:48
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Kanal D'nin iddialı dizisi "Leke" ani final kararı aldı!

Kanal D'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan Leke dizisi reyting savaşına yenik düştü. Dizi için ani final kararı alındı.

Yaz aylarının başlaması ile birlikte birçok iddialı dizi ard arda sezon finali yaptı. Kanal D ise sezon sonlarına doğru büyük umutlar bağladığı yeni dizisi Leke'yi yayına soktu. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile ilk bölümden tam not alan dizinin akıbeti belli oldu.

REYTİNG SAVAŞINA YENİK DÜŞTÜ

Başrollerinde Burak Sevinç ve Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer ve Tolga Güleç gibi genç isimlerin olduğu dizi Kanal D'de Salı akşamları ekranlara geliyordu. Yasemin'in Almanya'da başlayan işitme engelli kardeşi Murat'ın velayetini almak ve ameliyatı için para biriktirmek için İstanbul'a uzanan hikayesi izleyicinin büyük ilgisini çekmiş ve dizinin ilk bölümü sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girmişti. Fakat Kanal D'nin büyük umutlar bağladığı yeni dizisi her hafta reytinglerde kan kaybetmeye ve reyting listesinde giderek gerileme başladı. Yapımcı ve senaristler dizinin ayakta kalması için farklı yollar denese de dizi kanalın yüzünün güldürmeyi başaramadı. 8 bölüm yayınlanan dizi 9. son bölümü ile sezon finali yapacak. Leke dizisi yeni sezonda ekrana gelmeyecek.

Kanal D'nin iddialı dizisi Leke ani final kararı aldı!
reyting, kanal d, Magazin

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