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Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan gerginlikler sebebiyle yakın zamanda final yapacak.

02.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:51

Kanal D'nin bir sezondur ilgiyle izlenen dizisi Zalim için final zamanı geldi. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizi, 6 bölüm sonra final yapacak.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

İddialara göre, Zalim İstanbul'un setinde de kriz çıktı. Söylentilere göre Mine Tugay'ın sette sergilediği agresif tavırları gerginlik yaratmaya başladı. Son dönemde sette yaşananlar dışında reytingler de düşmeye başlayınca final kaçınılmaz oldu.

Dizinin final tarihi de belli oldu. Zalim İstanbul için yalnızca 6 bölümlük bir süre kaldı. Dizi, 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara gelecek.

ZALİM İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh'ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır.

Ceren Şeniz'in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır. Nedim Oya'nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir.

Oya ise Nedim'i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır.

Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor

Fikret Kuşkan, Mine Tugay, İstanbul, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
...:Acıların çocuğu Emrah, bunların yanında yaya kalır. Bölüm göz yaşı ile başlıyor göz yaşı ile bitiyor, dizide ağlamayan kalmadı. :) Kim kimi tenhada yakaladıysa, sanırım sosyete, ünlü olmak böyle bir şeydir.
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DR:sapiklik konusu kim kime denk gelirse gibi bir sey ve dizi de ilk plan da yari ciplak kadinlar gøze batiyor yani konu yok gibi bence dizi de kadinlara iki uc nr kucuk elbize giydirmek yerine biraz aile gibi giysin o zaman konu var ise ilk plana cikar bunun konusu ise aile ici gibi kim kime denk gelir ise yani bir sapik dizi daha bitti cok ønemli degil
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BERBAT:Saçma sapan dizi di zaten
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EEEE:kimin eli kimin cebinde belli değil. güzel diziydi aslında
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ŞERİFE DAL:Final olmasın ya nolurrrrr tek izlediğim dizi buuuu nolur
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ERNESTO:fazlasi zarar. . . . . . . . .
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3.03.2020 00:54:30