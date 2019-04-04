Kanal D'nin Yeni Dizisi Yaralı Kuşlar Hikayesiyle Dikkat Çekiyor

Yaralı Kuşlar dizisi 1 Nisan'dan itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yaralı Kuşlar dizisinde birçok tecrübeli oyuncunun yanı sıra, ekranlara ilk kez çıkan oyuncular da var.

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI

Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar'ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D'de ekrana gelmeye başladı. İlk bölümü Pazartesi yayınlanan dizi hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DİZİNİN KONUSU

Hikaye, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in, ablası bildiği Meryem'le hayata tutunma çabasını konu almaktadır. Ancak Ömer'in öz babasıyla karşılaşması sonucu kartlar yeniden dağıtılacak hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.

Yaralı Kuşlar, hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de. Yaralı Kuşlar dizisiTürkiye ile aynı anda bir kaç ülkede de yayına giren bir yapım olacak.