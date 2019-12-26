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Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son günlerde Türkiye gündeminin zirvesinde yer alan Kanal İstanbul projesine itiraz etmek isteyen vatandaşlar, yağmur altında sıra bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu. 23 Aralık'ta kabul edilen ÇED raporu için 3 Ocak'a kadar görüş, eleştiri ve itiraz yapılabilecek.

26.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:34

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Kanal Projesi'nin iptali için hazırladığı dilekçeyi teslim etmek isteyen İstanbullular İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın etti.

Dün başlayan dilekçe mesaisi bugün de devam ederken, sabahın erken saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Beşiktaş'taki il müdürlüğüne gelen vatandaşlar yağmur altında uzun kuyruklar oluşturdu. Yurttaşların sıra beklediği anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

DİLEKÇELER İŞLEME ALINMIYOR

Öte yandan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, taşınmayı gerekçe göstererek Cuma günü Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na yapılacak itiraz başvurularının teslim alınmayacağını duyurmuş, hafta sonu ve yeni yıl resmi tatilleri nedeniyle itiraz dilekçeleri işleme alınmayacağı öğrenilmişti.

3 OCAK'A KADAR GÖRÜŞ, ELEŞTİRİ VE İTİRAZA AÇIK OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 'ta Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu kabul etmişti. Rapor, 10 gün boyunca askıda kalacak ve yurttaşların görüş, eleştiri ve itirazlarına açık olacak. İtirazlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçeyle başvurarak yapılabildiği gibi, ilgili kurumlara faks göndererek ya da CİMER üzerinden de yapılabiliyor. 23 Aralık Pazartesi günü başlayan süreç 3 Ocak'ta son buluyor.

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Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

İstanbul, Aralık, Ekonomi, Güncel


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