Haberler » Politika » Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler

Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu.

25.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:09

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Kanal , gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a ihanettir" diyerek karşı çıktığı proje için hükümetin tavrı net: Proje yapılacak.

ÇED RAPORU ASKINA

Tartışmalar devam ederken Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, önceki gün askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu, 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

CHP İstanbul yönetimi, 10 günlük süre zarfında itiraz dilekçelerinin verilmesi için kampanya başlattı. Hazır dilekçelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat eden partililer, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu

Çevresel Etki Değerlendirme, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

18:42   Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor - Haberler
18:41   Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti - Haberler
18:40   Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Doğu Akdeniz' çalıştayı - Haberler
18:39   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınlarda insan faktörü ön plana çıkıyor - Haberler
18:37   Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Haberler
18:03   Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Haberler
17:12   Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Haberler
17:08   CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul paylaşımı - Haberler
17:05   Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak - Haberler
17:03   Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler
25.12.2019 18:54:14